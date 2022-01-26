سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحذير أمني من نية تنظيم داعش استهداف القضاة في العراق

Category: أمـن

Date: 2022-01-26T07:59:18+0000
تحذير أمني من نية تنظيم داعش استهداف القضاة في العراق

تحذير أمني من نية تنظيم داعش استهداف القضاة في العراق

 

related

ضربة للتحالف الدولي تسفر عن مقتل 8 عناصر من داعش في نينوى

Date: 2019-09-08 14:41:02
ضربة للتحالف الدولي تسفر عن مقتل 8 عناصر من داعش في نينوى

ضحايا وجرحى معظمهم من الشرطة والحشد العشائري بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

Date: 2021-09-11 04:17:21
ضحايا وجرحى معظمهم من الشرطة والحشد العشائري بهجوم لداعش جنوب شرق الموصل

إصابة شرطي في هجوم لداعش على "كمين" في كركوك

Date: 2021-10-30 20:28:30
إصابة شرطي في هجوم لداعش على "كمين" في كركوك

بإنزال جوي.. الإطاحة بمسؤول داعشي في نينوى

Date: 2021-05-17 21:19:22
بإنزال جوي.. الإطاحة بمسؤول داعشي في نينوى

داعش يستهدف الرعاة غربي الأنبار وتوجيه عسكري بإخلاء مناطق الرعي

Date: 2021-07-14 05:19:19
داعش يستهدف الرعاة غربي الأنبار وتوجيه عسكري بإخلاء مناطق الرعي

اعتقال عضو بمنظمة انسانية نفذ مجازر في كركوك

Date: 2021-01-27 18:33:59
اعتقال عضو بمنظمة انسانية نفذ مجازر في كركوك

مقتل مسؤول وأحد مساعديه بولاية لداعش بضربة جوية غرب نينوى

Date: 2022-01-22 11:40:06
مقتل مسؤول وأحد مساعديه بولاية لداعش بضربة جوية غرب نينوى

اصابة معاون مدير استخبارات صلاح الدين بنيران قناص لداعش

Date: 2021-08-23 12:09:06
اصابة معاون مدير استخبارات صلاح الدين بنيران قناص لداعش