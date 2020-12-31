تحذير أمني.. معلومات عن عمل إرهابي ضد المحتفلين برأس السنة في بغداد

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني يوم الخميس، بورود معلومات عن احتمالية وقوع اعتداء إرهابي يطال التجمعات المدنية في العاصمة بغداد.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن معلومات دقيقة وردت بوجود شخص برفقته امرأة وطفلين اثنين يقود عجلة نوع اكسنت ينوي تفجيرها على تجمعات المدنيين المحتفلين بعيد رأس السنة.

وأضاف المصدر؛ أن العمليات الارهابية باستخدام السيارات المفخخة انحسرت بشكل كبير في العاصمة بغداد، بعد القضاء على أغلب عناصر تنظيم داعش الارهابي، إلا ان هناك بعض الخلايا النائمة والذئاب المنفردة التي من الممكن ان تنفذ اعمالا ارهابية في المناسبات لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا.