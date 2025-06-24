تحذير أمني عراقي من تسريب "معلومات مضللة" اثرت على سرية التحقيقات

شفق نيوز/ حذرت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، من تسريب معلومات مضللة قالت إنها "أثرت على سرية التحقيقات"، وذلك تحت ذريعة "السبق الصحفي".

وقال رئيس الخلية اللواء سعد معن في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "في ضل تسارع الاحداث على الساحة العالمية في مختلف المجالات والأصعدة وبالأخص اكثرها اهمية وهو الصعيد الامني الذي يعتبر اساساً في استقرار البلدان والعنصر الاهم لضمان التقدم والازدهار في شتى المجالات الاخرى فلا نمو إلا بأمن مستقر ، وفي خضم هذه التطورات يبرز ما يتعارف عليه بين الاًوساط الصحفية والإعلامية ( بالسبق الصحفي ) كواحد من مؤشرات النجاح المهني للمؤسسات الصحفية والإعلامية".

واضاف معن، ان "هذا قد يتحول مع مشروعيته إلى خطر حقيقي إذا تعارض مع أمن الوطن والمواطن وارباك الوضع الامني، خصوصا في الاحداث الهامة التي تتطلب صبرا ومتابعة للأحداث واعتماد الروايات الرسمية للدولة ما يغلق الابواب امام المشككين والساعين إلى إحداث الفوضى وزعزعة الاستقرار والسلم المجتمعي، ناهيك عن الدور السلبي لعالم التواصل الاجتماعي الذي اصبح مباحا امام الجميع وبدت تأثيراته تأخذ منحنيات خطيرة على الامن القومي للبلدان".

واعتبر ان "مشاركة ونشر وتسريب معلومات غير دقيقة بذريعة (السبق الصحفي) عن الاحداث الامنية والاستخبارية الجارية في هذه الدولة او تلك قد تكون لها آثار مدمرة ليس فقط على ارض الواقع بل يسهم في زعزعة ثقة المواطنين باجهزتها الامنية والعسكرية والاستخبارية ويربك الوضع القائم برمته، في وقت أحوج ما تكون فيه الدول في هذه الأوقات إلى التلاحم الوطني ورص الصفوف وتعزيز اسس الجبهة الداخلية".

وبين رئيس خلية الاعلام الامني، ان "الشواهد على ذلك كثيرة حيث تسببت التغطيات الإعلامية المتسرعة غير المستندة على معلومات دقيقة إلى افشال الكثير من العمليات العسكرية والامنية والتأثير على سرية التحقيقات في القضايا الكبرى او حتى في تضليل مقصود ومتعمد للرأي العام"، لافتا الى ان "الجميع يعلم ان وسائل الإعلام والصحافة عموما بقدر ما هي سلطة رابعة فهي شريك اساسي للقوات الامنية في تعزيز السلم المجتمعي ودورها لا يقل اهمية عن مختلف المؤسسات ومنها العسكرية في صيانة الاستقرار في البلدان".

وتابع: "وهنا نحتاج إلى إعلام منصف يوازن بين حق الجمهور في الاطلاع على المعلومة الدقيقة من خلال سبق صحفي مستند على واقع حقيقي وبين حق الدولة في تعزيز اسس الاستقرار الامني للمجتمع وحفظ أمن وكرامة مواطنيها، وهذه معادلة ليست بمستحيلة التطبيق بل تتطلب نفسا وطنيا يغلب المصلحة العامة على المصالح المؤسساتية والفردية الضيقة فليس كل ما يعرف ينشر ويقال".