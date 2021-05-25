تحذير "أمني": داعش يعمل على إعادة تنظيم نفسه بأطراف كركوك

شفق نيوز/ كشفت اللجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن تحرك لتنظيم داعش الارهابي بأطراف محافظة كركوك يقود لإعادة تنظيم نفسه.

وقال عضو اللجنة علي الغانمي لـوكالة شفق نيوز، إنه "حسب المعلومات المتوفرة فإن تنظيم داعش متركز بأطراف محافظة كركوك خصوصا في ناحية الرياض وقضاء الحويجة"، مشيرا إلى إن "التنظيم يحاول استغلال التشنج الأمني الحاصل بكركوك بين الاجهزة الأمنية وحرس الإقليم لإعادة تنظيم نفسه".

وأضاف إن "عناصر داعش يحاولون استغلال الوضع في كركوك، على اعتبار أن المحافظة تختلف عن باقي المحافظات، وفيها صراعات داخلية بين الأحزاب للسيطرة على المحافظة".

وبين الغانمي، إن "داعش لم ينتهِ وما يزال فكراً، ويحاول استغلال التوتر الأمني لإعادة تنظيم صفوف عناصره بأطراف كركوك".

وشهدت كركوك توترات أمنية في اوقات متفرقة من العام الحالي، الامر الذي دفع بغداد لإعادة التنسيق مع قوات البيشمركة لملء الفراغات.

وبهذا الخصوص وأفاد مصدر عسكري لوكالة شفق نيوز، الجمعة (21 أيار الجاري)، بأن قوات البيشمركة ستشرع بالعودة إلى محافظة كركوك بدءاً من الأسبوع الجاري بعد الاتفاق مع الحكومة الاتحادية.

وكانت قوات البيشمركة قد انسحبت من كركوك لتجنب الصدام مع قوات الحكومة الاتحادية التي تقدمت صوب المحافظة على خلفية التوترات الناجمة عن استفتاء الاستقلال.

وقبل ذلك، كانت المحافظة تدار أمنياً بصورة مشتركة بين الجانبين.

ومنذ العام الماضي، خفت حدة التوتر بين بغداد وإقليم كوردستان تدريجياً وتوصل الجانبان إلى اتفاق لتشكيل مراكز تنسيق مشتركة لمحاربة تنظيم داعش وخاصة في مناطق الفراغات الأمنية بين الجيش العراقي والبيشمركة.