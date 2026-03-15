تحذير أمني جديد.. أميركا لمواطنيها في العراق: غادروا الآن

شفق نيوز- بغداد

أصدرت السفارة الأميركية في بغداد، يوم الأحد، تنبيهاً أمنياً جديداً دعت فيه مواطني الولايات المتحدة إلى مغادرة العراقفوراً، على خلفية تصاعد التهديدات والهجمات التي تستهدف المصالح والأفراد في البلاد.

وجاء في بيان السفارة، الذي ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران حرّضت على شن هجمات عشوائية ونفذتها بالفعل ضد مواطنين أميركيين وأهداف مرتبطة بالولايات المتحدة في أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق"، داعياً المواطنين الأميركيين إلى مغادرة البلاد فوراً.

وأضاف البيان أن هذه الجماعات هاجمت مراراً المنطقة الخضراء في بغداد، التي لا تزال مغلقة مع استثناءات محدودة، لافتاً إلى وقوع هجمات متكررة في محيط مطار أربيل الدولي والقنصلية الأميركية في أربيل.

كما ذكّرت السفارة بتحذير السفر الخاص بالعراق من المستوى الرابع "لا تسافر"، مشيرة إلى أن البلاد تشهد مخاطر كبيرة تشمل الإرهاب والاختطاف والنزاع المسلح والاضطرابات المدنية، إضافة إلى محدودية قدرة الحكومة الأميركية على تقديم خدمات الطوارئ لمواطنيها داخل العراق.

وأكدت السفارة أن المواطنين الأميركيين يواجهون خطر الاختطاف، مشيرة إلى أن بعض الأفراد الأميركيين تعرضوا للاستهداف بشكل مباشر، وأن نشاط هذه الجماعات قد يعيق قدرة السلطات العراقية على الاستجابة بفعالية في حالات الطوارئ.

وفيما يتعلق بعمليات المغادرة، أوضح البيان أن المجال الجوي العراقي مغلق حالياً ولا توجد رحلات تجارية تعمل من البلاد، لافتاً إلى أن المغادرة ممكنة عبر الطرق البرية باتجاه الأردن والكويت والسعودية وتركيا، رغم توقع تأخيرات طويلة على المعابر الحدودية.

وأشار البيان إلى أن البعثة الأميركية في العراق أنهت بالفعل عملية إجلاء الموظفين الحكوميين غير الأساسيين، مؤكداً أن “سلامة وأمن المواطنين الأميركيين تمثل أولوية قصوى للرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية ماركو روبيو ووزارة الخارجية الأميركية”.

ودعت السفارة مواطنيها إلى تسجيل بياناتهم في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) لتلقي التحديثات الأمنية، والحفاظ على التواصل مع عائلاتهم، والتأكد من صلاحية وثائق السفر، إضافة إلى توفير إمدادات أساسية من الطعام والماء والأدوية تحسباً لأي طارئ.