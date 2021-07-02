سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

تحذير أمريكي: داعش يستغل التدهور في العراق وسوريا لإحياء نفسه

Category: أمـن

Date: 2021-07-02T10:06:36+0000
تحذير أمريكي: داعش يستغل التدهور في العراق وسوريا لإحياء نفسه

شفق نيوز/ قال القائم باعمال المبعوث الاميركي في التحالف الدولي لمحاربة داعش جون جودفري ان التنظيم يحاول الاستفادة من الاوضاع الاقتصادية المتدهورة في كل من العراق وسوريا، من اجل اعادة بناء نفسه. 

وقال جودفري للصحفيين، "سمعت شيئا واحدا وباستمرار في العراق وسوريا وهو ان الفقر وعدم المساواة واللاعدالة تدفع العديد من الشباب للانضمام الى الجماعات الارهابية ، بما في ذلك داعش". 

واضاف جودفري ان الجمع ما بين الجفاف الحاد والمحصول الزراعي الضعيف الذي سيكون تقريبا بنصف ما يكون عليه في الاحوال العادية، تسبب بتراجع اقتصادي كبير يؤثر على عائدات الشركاء المحليين ويساهم ايضا في البطالة. 

وبحسب موقع "المونيتور" الامريكي فان جودفري عاد مؤخرا من زيارة الى العراق وسوريا. ونقل عنه قوله ان الشركاء المحليين يقولون ان "التنظيم الارهابي يسعى بنشاط لاستغلال الوضع لاعادة بناء نفسه او اعادة خلق وجود له في المناطق التي تضررت بشدة بالتدهور الاقتصادي". 

وبرغم ان العراق اعلن الانتصار على داعش في العام 2017، الا ان التنظيم ما زال يمارس تمردا محدودا في المناطق النائية واجزاء من جبال الشمال والغرب في العراق. كما ان التنظيم مسؤول عن عدة هجمات وقعت في بغداد في العالم الحالي. 

وذكر "المونيتور" ان داعش تعرض للهزيمة في سوريا ايضا لكن شن هجمات على قوات النظام او في مناطق تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة. وبعد سقوط اخر معقل للتنظيم في الباغوز في مارس/اذار 2019، جرى اعتقال الاف المسلحين وعائلاتهم ونقلوا الى مخيمات احتجاز تديرها قوات سوريا الديمقراطية. 

ونقل عن جودفري قوله انه بعد مرور اكثر من عامين، يشكل السجناء وبعض سكان المخيمات "تهديدا محتملا للامن في المنطقة وخارجها"، مضيفا ان نحو 43 الف رجل وامراة وطفل في مخيمات تابعة لقوات سوريا الديمقراطية، يشكلون ضغطا هائلا على السلطات المحلية. 

وسبق ان حذرت جماعات حقوق الانسان مرارا وتكرارا من الظروف القاسية في المخيمات وامكانية التطرف بين السكان الفقراء. 

ويوم الاثنين الماضي، ضغط وزير الخارجية انطوني بلينكن على حلفاء الولايات المتحدة لاعادة مواطنيهم المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية التي تعاني من نقص الموارد في شمال شرق سوريا. ووصف الوزير الاميركي استمرار احتجاز 10 الاف من عناصر داعش، منهم الفا أجنبي، بأنه وضع "لا يحتمل".

related

تقرير: اطفال داعش البريطانيين في العراق وسوريا لن يعودوا الى ارض الوطن

Date: 2019-08-12 09:39:12
تقرير: اطفال داعش البريطانيين في العراق وسوريا لن يعودوا الى ارض الوطن

الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل البغدادي

Date: 2019-10-27 13:25:01
الكشف عن تفاصيل جديدة بعملية مقتل البغدادي

زعيم داعش الجديد يتحدث عن أهدافه المقبلة: اجعلوها أرضاً لتجربة أسلحتكم وصواريخكم الكيمياوية

Date: 2020-01-27 20:12:41
زعيم داعش الجديد يتحدث عن أهدافه المقبلة: اجعلوها أرضاً لتجربة أسلحتكم وصواريخكم الكيمياوية

أستراليا تقترح قانوناً للتعامل مع 230 مواطناً قاتلوا في العراق وسوريا

Date: 2019-07-04 15:35:19
أستراليا تقترح قانوناً للتعامل مع 230 مواطناً قاتلوا في العراق وسوريا

سوريا: أمريكا نقلت العشرات من نسوة داعش الى العراق

Date: 2019-10-22 23:06:53
سوريا: أمريكا نقلت العشرات من نسوة داعش الى العراق

نساء تركمانيات عراقيات تعرضن "للاعتداء" والقتل "حرقا بالنار" بالرقة السورية

Date: 2019-08-17 18:51:01
نساء تركمانيات عراقيات تعرضن "للاعتداء" والقتل "حرقا بالنار" بالرقة السورية

"اكتشافات" تنعش الآمل بإنقاذ أيزيديات بعد أشهر من سقوط "الخلافة"

Date: 2019-12-09 15:49:50
"اكتشافات" تنعش الآمل بإنقاذ أيزيديات بعد أشهر من سقوط "الخلافة"

غوتيريش: لا يمكننا الطلب من العراق ايجاد حل للدواعش بدلاً عن العالم

Date: 2019-11-12 19:36:09
غوتيريش: لا يمكننا الطلب من العراق ايجاد حل للدواعش بدلاً عن العالم