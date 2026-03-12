تحذير جديد في العراق.. الفصائل تواصل مهاجمة الأفراد والمصالح الأميركية

شفق نيوز- بغداد

نشرت سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، يوم الخميس، تحذيراً لمواطنيها ومصالح واشنطن في العراق، من استهداف الفصائل المسلحة لها، مؤكدة أن هذه الجماعات شنت فعلاً هجمات على فنادق يرتادها الأجانب.

وذكرت السفارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "إيران والفصائل المسلحة المتحالفة معها تعد تهديدًا كبيرًا للسلامة العامة في العراق، وقد تم رصد هجمات استهدفت المواطنين والمصالح الأميركية والبنية التحتية الحيوية، كما هاجمت هذه الجماعات شركات أميركية وبنية تحتية للطاقة تديرها الولايات المتحدة، ومن المحتمل أن تستمر في استهدافها".

ولفتت إلى أن "الفصائل المسلحة المتحالفة مع إيران، شنت هجمات على فنادق يرتادها الأجانب وعلى مرافق أخرى لها صلات بالولايات المتحدة في جميع أنحاء العراق، بما في ذلك إقليم كوردستان العراق، كما يواجه المواطنون الأميركيون خطر الاختطاف".

وحثت السفارة الأميركية، المواطنين الأميركيين، على "توخي الحذر الشديد، والحفاظ على مستوى منخفض من الظهور، والابتعاد عن المناطق التي قد تجعلهم هدفًا"، مبينة أن "التجمع في أماكن مرتبطة بالولايات المتحدة أو مع مجموعات من المواطنين الأمريكيين الآخرين قد يعرّضكم للخطر".

وأكملت السفارة: "نحن نتابع الوضع عن كثب وسنوافيكم بالتحديثات باستمرار لتتمكنوا من اتخاذ القرارات المتعلقة بسلامتكم. إذا رغبتم في مغادرة العراق، فإن حكومة الولايات المتحدة مستعدة لتقديم المساعدة من خلال تزويدكم بأحدث المعلومات حول خيارات المغادرة المتاحة".

وتابعت: "لا توجد أي أولوية أعلى من سلامة وأمن المواطنين الأميركيين بالنسبة للرئيس ترامب ووزير الخارجية روبيو ووزارة الخارجية الأميركية. المعلومات الجديدة أو المحدثة".