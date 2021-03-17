تحذيرات من عودة "مسلسل ارهابي قديم" الى ديالى

شفق نيوز/ حذر مسؤول حكومي في ديالى، يوم الاربعاء، من عودة مسلسل تفجير المنازل الى المناطق الساخنة والذي كان ينتهجه تنظيم القاعدة خلال الاعوام 2005 - 2009.

وقال مدير ناحية ابي صيدا الساخنة، عبد الله احمد الحيالي لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش تسعى لاحياء مسلسل تفجير المنازل في مناطق حزام الوقف شمال شرق بعقوبة بعد قيامها خلال الـ48 ساعة الماضية بتفجير منزلين في قرية المخيسة التي تشهد نشاطاً متفاوتاً للجماعات الارهابية في محيط البساتين والقرى الزراعية الوعرة".

ونبه الى ان خلايا داعش النائمة "تحاول استغلال القوات الامنية بمعالجة النزاعات العشائرية في ناحية ابي صيدا وبعض القرى الساخنة لتنفيذ مخططات تربك الحسابات والخطط الامنية".

وشدد الحيالي على ضرورة "تعزيز التواجد العسكري في محيط البساتين والقرى الزراعية التي شهدت نزوحا وتهجيرا خلال الاعوام الماضية جراء العمليات الارهابية".

واضاف ان "الجماعات الارهابية تسعى الى خلط الاوراق واثارة فتن عشائرية وطائفية من خلال استهداف منازل المواطنين لدواع انتقامية وثارات قديمة تعود للسنوات الماضية".

وختم الحيالي بالقول "ديالى ومناطق شريط الوقف الساخنة ودعت حرب تفجير المنازل منذ 6 سنوات جراء الخطط الامنية والاستخبارية وهروب الكثير من عناصر وقيادات الارهاب الى محافظات اخرى".