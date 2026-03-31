تحديث.. الحشد يعلن مقتل عنصرين بقصف "اسرائيلي ـ أميركي" على الرطبة

شفق نيوز- الأنبار

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، يوم الثلاثاء، مقتل عنصرين وإصابة أربعة آخرين جراء قصف استهدف قاطع اللواء 17 في قضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار، متهمة "إسرائيل واميركا" بالوقوف وراء الهجوم.

وقالت الهيئة في بيان، إنه "في الساعة 14:30 من مساء اليوم الثلاثاء، تعرّض قاطع اللواء 17 في الحشد الشعبي (سيطرة السوداني) ضمن قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار إلى اعتداء صهـيوني ـ أميركي غادر".

وأضافت أن "الاعتداء أسفر عن استشهاد مقاتلين اثنين، وإصابة أربعة آخرين بجروح".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق لوكالة شفق نيوز، بإصابة عنصرين من الحشد الشعبي جراء قصف استهدف أحد مواقع اللواء 17 في قضاء الرطبة، فيما طوقت الأجهزة الأمنية موقع الحادث ونقلت المصابين إلى المستشفى.