تحت ظروف غامضة .. اختطاف طبيب معروف في ديالى

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة ديالى، يوم الجمعة، باختطاف طبيب معروف بمدينة بعقوبة تحت ظروف غامضة.

ونقل المصدر لوكالة شفق نيوز، إن مجهولين اختطفوا الطبيب علي الحسيني أشهر أطباء الأمراض النسائية في ديالى من منزله في منطقة بعقوبة الجديدة واقتادوه الى جهة مجهولة لاسباب غامضة لغاية الآن

واضاف ان، "قوات الامن تواصل التحري والبحث عن الطبيب المخطوف، وسط مطالبات بتسريع تحريره واعادته الى اسرته وعمله فيما لازالت دواعي وأسباب الاختطاف مجهولة".

وودعت ديالى منذ سنوات طويلة عمليات الخطف المنظمة للشخصيات الحكومية والاكاديمية بعد الاستقرار الأمني والإجراءات المفروضة في عموم الوحدات الادارية.