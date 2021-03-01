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تحت تهديد السلاح.. عصابة تستولي على 90 مليون دينار في ديالى

Category: أمـن

Date: 2021-03-01T10:53:07+0000
تحت تهديد السلاح.. عصابة تستولي على 90 مليون دينار في ديالى

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ديالى اليوم الاثنين، بأن عصابة نفذت عملية سطو على مكتب للصيرفة في أطراف مدينة بعقوبة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن مجموعة مسلحة داهمت منفذ الصيرفة قرب منطقة "جسر الجورجية" شمال غربي بعقوبة واستولت على مبلغ 90 مليون دينار ولاذت بالفرار.

وأضاف المصدر؛ أن قوات الأمن حضرت إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقا لكشف ملابساته فيما تواصل الأجهزة المختصة ملاحقة عصابة السطو.

وتتعرض الشركات والمكاتب المالية الأهلية في عدة محافظات إلى عمليات سطو بين الحين والآخر، غالبا ما تنفذها عصابات جريمة منظمة أو جماعات مرتبطة بالتنظيمات الارهابية.

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