تحت تهديد السلاح.. شرطي يقطع الكهرباء عن قضاء كامل جنوبي العراق

شفق نيوز/ افاد مصدر مطلع بمحافظة ذي قار، اليوم الأربعاء، بأن شرطياً في وزارة الداخلية تسبب بقطع الكهرباء عن قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "الشرطي التابع لقيادة شرطة محافظة ذي قار قام باقتحام محطة كهرباء سيد دخيل وقطع الكهرباء عن القضاء لمدة 4 ساعات وابقاء مغذي منطقته فقط على قيد التشغيل".

وبين المصدر، ان "الحادث حصل تحت تهديد السلاح، مستقوياً الشرطي لانتمائه لإحدى العشائر ذات النفوذ في القضاء".

وتابع المصدر، ان "مفاوضات بين الشرطي وموظفي المحطة استمرت لساعات، حتى تمت تسوية الامر بين الطرفين"، مؤكداً ان "الحالة قد تتكرر خلال الساعات المقبلة".