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تحالف الصدر يطالب بالتحقيق مع الغانمي على خلفية هروب سجناء جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-02T13:31:54+0000
تحالف الصدر يطالب بالتحقيق مع الغانمي على خلفية هروب سجناء جنوبي العراق

شفق نيوز/ طالبت كتلة سائرون النيابية المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الأحد، بتشكيل لجنة تحقيقية مع وزير الداخلية عثمان الغانمي لمعرفة أسباب هروب السجناء من مركز شرطة الهلال في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وقال النائب عن الكتلة جواد الموسوي في بيان صحفي ورد لوكالة شفق نيوز ؛ "نطالب رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي لتشكيل مجلس تحقيقي لتقصي الحقائق بحق وزير الداخلية عثمان الغانمي للتحقق من أسباب هروب السجناء من مركز الهلال في محافظة المثنى لتحديد المقصرين ومعاقبتهم".

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تشكيل لجنة تحقيقية عليا على خلفية هروب موقوفين من مركز شرطة قضاء الهلال في محافظة المثنى جنوبي العراق.

وفجر اليوم الاحد، أفاد مصدر أمني مسؤول، بأن 21 نزيلا في سجن ناحية الهلال في محافظة المثنى المخصص للمدانين بتجارة المخدرات وقضايا الإرهاب تمكنوا من الفرار.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن القوات الأمنية استطاعت إلقاء القبض على عدد من النزلاء الهاربين، فيما تجري عملية بحث عن الآخرين وسط انتشار أمني مكثف في المحافظة وإغلاق مخارج المحافظة.

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