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تحالف الحلبوسي ينتقد الكاظمي: حرم مكوناً أساسيا من المشاركة بالملف الأمني في ديالى

Category: أمـن

Date: 2022-05-02T17:02:43+0000
تحالف الحلبوسي ينتقد الكاظمي: حرم مكوناً أساسيا من المشاركة بالملف الأمني في ديالى

شفق نيوز/ انتقد تحالف تقدم برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بسبب إدارة الملف الأمني في ديالى مشيرا إلى تزايد الهجمات الإرهابية في عموم مناطق المحافظة.

وقال عضو التحالف النائب رعد حميد الدهلكي لوكالة شفق نيوز؛ إن "رؤية الكاظمي للملف الأمني قاصرة في ديالى  وخرقت الدستور العراقي وحرمت مكونا أساسيا من التمثيل الأمني  وتهميش دوره في إدارة الملف"، في إشارة منه الى المكون السني ما جعل الوضع الأمني في ديالى متأرجحا بين مد الهدوء وجزر التعرضات المباغتة.

وشدد الدهلكي على إقرار مبدأ التوازن بين مكونات ديالى في إدارة الملف الأمني والملفات الاخرى لإنقاذ ديالى من تهديدات امنية متمددة  وضرورة تفعيل الضربات والعمليات الاستباقية واجهاض الهجمات والمخططات الإرهابية قبل وقوعها.

وطالب الدهلكي رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي بدعم ديالى امنيا ولوجستيا بالتقنيات الأمنية الحديثة لمواجهة خطر الإرهاب وخططه المتجددة، مشيرا إلى ان الدعم الأمني الاتحادي لديالى لازال ضعيفا ويتطلب المزيد لمواجهة التحديات الأمنية.

وشهدت ديالى خلال شهر رمضان هجمات وتعرضات مستمرة طالت مدنيين وقطعات أمنية والحشد الشعبي وأوقعت عشرات الضحايا والمصابين.

ويشكو المكون السني في مناسبات عدة من تهميشه امنيا واداريا في ديالى رغم الاتفاقات والتفاهمات السياسية وبنود الدستور التي تنص على مشاركة الجميع في الإدارة التنفيذية للبلاد.

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