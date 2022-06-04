تجنباً لاستخدامها مجدداً.. حرس حدود العراق يواصلون ردم انفاق ومضافات داعش

شفق نيوز/ لليوم الثالث على التوالي، تواصل قوات حرس الحدود العراقية، عملية ردم انفاق ومضافات تنظيم داعش، التي عُثر عليها خلال العمليات الامنية الاخيرة لملاحقة بقايا عناصر التنظيم في المناطق الصحراوية الغربية من البلاد.

وقال مصدر مسؤول بقيادة قوات حرس الحدود، وهو ضابط برتبة مقدم، لوكالة شفق نيوز، إن "حرس حدود المنطقة الثانية الفاصلة بين العراق وسوريا، بدأت منذ ثلاثة ايام، عملية تهدف الى ردم انفاق ومضافات داعش بالقرب من الحدود السورية".

وأشار إلى أن "غالبية الانفاق التي تم ردمها كانت قد وجدت خلال العمليات الاخيرة لتطهير الصحراء من داعش، وعدداً منها كان قد حفرها عناصر التنظيم وتركها"، مبيناً أن "العملية اطلقت تجنباً من عودة استخدامها مرة اخرى من قبل داعش".

وتابع المصدر، ان "جزءاً من الانفاق التي تم ردمها، وجد بداخلها مواد دعم لوجستي لعناصر التنظيم لم يسبق استخدامها، فضلا عن مواداً متفجرة واجهزة لاسلكية تمت مصادرتها".

واكد أن "قوات حرس الحدود تواصل عمليات مطاردة عناصر داعش في المناطق القريبة من الحدود، فضلا على واجبات حماية الحدود من اي محاولة تسلل او ما شابه ذلك".