تجريف 50% من "جزر الإرهاب" في صلاح الدين

شفق نيوز/ كشف مسؤول محلي في صلاح الدين، يوم الاثنين، عن انجاز 50 في المئة من خطة تجريف الجزرات الوسطية في نهر دجلة والممتدة من اطراف مدينة تكريت الى نهاية ناحية مكيشيفة جنوب شرقي صلاح الدين.

وقال مدير ناحية دجلة مكيشيفة برهان محمد العيساوي لوكالة شفق نيوز، إن "قوات الامن والدوائر المختصة انجزت 50 في المئة من خطة تجريف الجزرات الوسطية في نهر دجلة لمنع تحولها الى ملاذات ومخابئ لعناصر تنظيم داعش".

وأضاف أن "الخطة تنفذ من قبل عمليات سامراء من منطقة سموم في اطراف سامراء الى نهاية مكيشيفة، ومن اطراف منطقة الزلاية في تكريت وصولا الى سامراء من قبل عمليات صلاح الدين.

واكد العيساوي ان "خطة تجريف الجزرات الوسطية خطة وقائية بناءً على معطيات ومعلومات بوجود عناصر داعش في الجزرات ومحاولة الاحتماء والتخفي في الادغال والاشجار الكثيفة في الجزرات وجعلها مخابئ حصينة بعيدة عن الملاحقة الامنية ومنطلقا لهجمات دموية تستهدف المدنيين والقطعات الامنية".

وتقع ناحية دجلة مكيشيفة شمال العاصمة بغداد بمسافة 130 كم وعلى مسافة 25 شمال تكريت، على الطريق الرابطة بين سامراء وتكريت.

وشهدت خلال العام الماضي عدة هجمات وحوادث اوقعت عشرات الضحايا من المدنيين وعناصر الحشد الشعبي والقوات الامنية.