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تجدد نزاع عشائري مسلح ممتد منذ سنوات جنوبي العراق

Category: أمـن

Date: 2021-05-12T20:58:56+0000
تجدد نزاع عشائري مسلح ممتد منذ سنوات جنوبي العراق

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بسقوط ضحية على الأقل، مساء يوم الأربعاء، نتيجة نزاع عشائري مسلح شرقي محافظة ذي قار.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "النزاع وقع بين ثلاث عشائر في ناحية اور شرقي محافظة ذي قار بسبب خلافات سابقة تمتد لسنوات"، لافتا إلى أن "الأطراف المتنازعة هي العساكرة والسادة الزوامل من جهة وعشائر آل غزي من جهة أخرى".

وبين أن "النزاع الذي استخدمت فيه أسلحة متوسطة تسبب بمقتل رجل من عشيرة السادة الزوامل، وما يزال مستمراً حتى لحظة كتابة الخبر.

وكانت الأطراف المتنازعة نفسها وقعت بينها نزاع مسلح سقط على إثره ضحايا وجرحى.

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