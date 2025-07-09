تجدد نزاع عشائري في ميسان رغم انتشار القوات الأمنية (فيديو)

شفق نيوز– ميسان

تجدد صباح اليوم الأربعاء، النزاع العشائري المسلح في إحدى قرى ناحية العزير جنوب محافظة ميسان، لليوم الثاني على التوالي، على الرغم من انتشار القوات الأمنية ووصول تعزيزات من الجيش العراقي إلى المنطقة.

وأفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن النزاع ما يزال مستمراً ويُستخدم فيه السلاح الخفيف والمتوسط، مشيراً إلى أن الاشتباكات أسفرت حتى الآن عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، رغم الجهود الأمنية لاحتواء الموقف.

وكانت محافظة ميسان قد شهدت، ليل أمس الثلاثاء، تسجيل ست إصابات، بينها أربعة لعناصر أمن، جراء نزاعين عشائريين وقعا في منطقتين مختلفتين من المحافظة.

وأوضح مصدر أمني، أن قوة أمنية تعرضت لهجوم أثناء محاولتها فض نزاع عشائري في ناحية العزير، ما أدى إلى إصابة أربعة من عناصرها بجروح متفاوتة، قبل أن تصل تعزيزات عسكرية للسيطرة على الوضع.

وفي حادث منفصل، اندلع نزاع مسلح آخر شمال مركز المحافظة بين مزارعين على خلفية خلاف بشأن ملكية أرض زراعية، وأسفر عن إصابة شخصين بجروح خطيرة.

وقد طوّقت القوات الأمنية مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى المستشفى، وفتحت تحقيقاً لكشف ملابسات الحادث.