تجدد نزاع عشائري طاحن يسفر عن إصابة مدني جنوبي ميسان (تحديث)

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة ميسان، يوم الاثنين، بإصابة مدني جراء تجدد نزاع عشائري طاحن بسبب أرض زراعية جنوبي المحافظة.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "نزاعا عشائريا تجدد في ناحية العدل التابعة لقضاء المجر الكبير جنوبي محافظة ميسان بين أبناء من عشيرة (البو علي) استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة وتسبب بقطع طريق حيوي يربط الناحية بقضاء المجر".

وبين أن "النزاع تجدد بسبب خلاف على أرض زراعية، وأدى إلى إصابة مواطن صادف مروره قرب مكان النزاع"، مؤكدا أن "الأهالي وجهوا مناشدة للقوات الأمنية لفض النزاعات المتكررة في المنطقة، كونها اصبحت غير آمنة وغير صالحة للحياة"، بحسب قولهم.

ويوم أمس الأول السبت، أبلغ مصدر أمني في محافظة ميسان، وكالة شفق نيوز؛ بأن "نزاعا عشائريا طاحنا وقع بين أفراد من عشيرة (البو علي) بناحية العدل التابع لقضاء المجر الكبير جنوبي محافظة ميسان".

وبين المصدر، أن "النزاع استخدمت فيه الأسلحة المتوسطة وتسبب بقطع الطريق الرابط بين قضاء المجر وناحية العدل بشكل كلي"، لافتا إلى أن "أسباب اندلاع النزاع ما تزال مجهولة".

وتابع أن "القوات الأمنية تواجه صعوبة في الوصول إلى مكان الحادث بسبب قطع الطرق المؤدية إليه، نتيجة شدة النزاع العشائري".