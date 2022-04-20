تجدد تبادل اطلاق النار بين "اليبشه" والجيش العراقي في سنجار

شفق نيوز/ افاد مصدر أمني، مساء الاربعاء، بتجدد تبادل اطلاق النار بين "اليبشه" والجيش العراقي في قضاء سنجار.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن تبادلاً لاطلاق النار تجدد، مساء اليوم، بين اليبشه والجيش العراقي في مجمع خانصور بقضاء سنجار.

وأشار المصدر إلى "اصابة عنصر من حرس الحدود العراقي باطلاق نار لليبشه على دورية للحدود كانت في طريقها ضمن واجب رسمي ومرت بالقرب من مجمع خانصور في سنجار".

واندلعت، مساء أمس الأول الاثنين، اشتباكات بين قوات اليبشه، او ماتسمى "ايزديخان" الموالية لحزب العمال الكوردستاني، والجيش العراقي، وذلك بعد رفض هذه القوة طلباً من الجيش بترك نقطة عسكرية لهم، في مجمع دكوري شمالي قضاء سنجار.

وأمس الثلاثاء، أفاد مصدر أمني في محافظة نينوى بإرسال تعزيزات عسكرية الى قضاء سنجار بعد تجدد الخلافات بين الجيش وموالين لحزب العمال الكوردستاني.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "عمليات غرب نينوى ارسلت تعزيزات عسكرية الى قضاء سنجار لتعزيز قطعاتها المتواجدة هناك بعد تجدد الخلافات بين قوى الجيش وقوات ايزيدخان (اليبشه)، عصر اليوم، وما تزال الاوضاع متوترة في القضاء".

وأشار إلى أن وحدات مقاومة سنجار (اليبشه) الموالية لحزب العمال الكوردستاني هاجمت عجلة تقل عنصرين من قوات الجيش العراقي في قضاء سنجار غربي محافظة نينوى، ما أدى إلى اصابتهما بجروح مختلفة.

وتوصلت بغداد وأربيل في 9 تشرين الأول 2020، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وتوجد حالياً إدارتين محليتين لسنجار، إحداهما تم تعيينها من قبل الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.