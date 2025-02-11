تجاوزت عدة سيطرات.. ضبط شاحنة تقل 15 شخصاً "افغانياً" في ديالى

شفق نيوز/ كشف مصدر أمني، يوم الثلاثاء، عن ضبط شاحنة تقل عددًا من العمال الأجانب بعد تجاوزها السيطرات الأمنية عند المدخل الشمالي لمدينة خانقين في محافظة ديالى.

وعن التفاصيل، قال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن سائق الشاحنة لم يمتثل لأوامر التوقف عند نقاط التفتيش، مما دفع القوات الأمنية المشتركة إلى التحرك العاجل لتعقبه. وبعد متابعة دقيقة، تمكنت شرطة خانقين من إيقاف الشاحنة في إحدى تقاطعات المدينة.

وأضاف المصدر، أنه بعد مرور عشر دقائق من توقيف الشاحنة، تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على سائقها، بينما تم احتجاز العمال الأجانب الذين كانوا على متنها وعددهم 15 شخصاً يحملون الجنسية الافغانية.

وأكد، أن التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الحادث ودوافع محاولة السائق تجاوز السيطرات الأمنية دون إذن.

وأشار المصدر إلى أن الشاحنة والموقوفين باتوا في قبضة شرطة خانقين، حيث يجري استجوابهم لكشف المزيد من التفاصيل حول القضية.

ولفت إلى أن الأجهزة الأمنية مستمرة في جهودها لضبط الأمن وملاحقة أي أنشطة مشبوهة تهدد استقرار المدينة.

وتأتي هذه العملية في إطار تكثيف الإجراءات الأمنية على مداخل المدن العراقية، لا سيما في المناطق الحدودية، لضبط عمليات الدخول غير القانوني وتعزيز الأمن والاستقرار.