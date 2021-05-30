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تجار بغداد يشكون "عصابات تسليب" في أبرز منطقة تجارية.. وثيقة

Category: أمـن

Date: 2021-05-30T11:56:40+0000
تجار بغداد يشكون "عصابات تسليب" في أبرز منطقة تجارية.. وثيقة

شفق نيوز/ شكا تجار عراقيون، يوم الاحد، وجود ما وصفوها بـ"عصابات تسليب" في منطقة جميلة التجارية في العاصمة بغداد.

أظهر ذلك كتاب رسمي تحصلت عليه وكالة شفق نيوز، صادر عن وزارة الداخلية العراقية بتاريخ اليوم الاحد، الثلاثين من ايار الجاري، وموجه الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة وحمل عنوان "شكوى تجار جميلة".

وجاء في كتاب الداخلية، أن لفيفاً من تجار منطقة جميلة أشاروا عبر شكوى الى غرفة تجارة بغداد، إلى وجود عصابات تقوم بتسليب المحال والتجار رغم مناشدات الاجهزة الامنية.

ودعا كتاب وزارة الداخلية إلى مفاتحة اجرام بغداد ومديرية النجدة.  

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