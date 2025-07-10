تجار المخدرات في العراق.. 245 حكم إعدام و955 مؤبدًا خلال 3 سنوات

شفق نيوز – بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في وزارة الداخلية العراقية، عن صدور 245 حكم إعدام و955 مؤبد بحق تجار مخدرات خلال 3 سنوات.

وقالت المديرية في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن المحاكم المختصة في مجلس القضاء الأعلى أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق 245 متاجرًا دوليًا بالمواد المخدرة، استنادًا إلى التحقيقات التي أجراها ضباط المديرية، ووفقًا لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات، كما صدرت أحكام بالسجن المؤبد بحق 955 متاجرًا محليًا بالمخدرات خلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط (2023، 2024، 2025)، مؤكدة أنها "تُعدّ أكبر من مجمل الإنجازات المتحققة في ملف مكافحة المخدرات منذ عام 2003 وحتى تشكيل الحكومة الحالية".

وأضافت أن كوادرها تمكنت من تفكيك شبكات محلية ودولية خطيرة عبر عمليات نوعية واستخبارية، وباستخدام أساليب رصد حديثة ومتطورة، ما أسهم في تقليص تهديد هذه الشبكات للمجتمع العراقي.