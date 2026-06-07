تبعات ثأر عشائري.. مقتل وإصابة 3 أشخاص من ذوي ضحايا حادث ذي قار

شفق نيوز- ذي قار

أفاد مصدر أمني في ذي قار، ليل الأحد/ الاثنين، بمقتل وإصابة ثلاثة أشخاص من ذوي ضحايا حادث السير الذي أودى بحياة وإصابة العشرات من زوار التعبات المقدسة في العراق.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن شخصاً قُتل وأصيب اثنان آخران من أهالي محافظة البصرة بهجوم مسلح وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، على خلفية ثأر عشائري".

وبين أن "سيارة من نوع (بيك آب) كانت قادمة من محافظة البصرة لغرض متابعة حالة ذويهم المصابين في حادث البطحاء بمحافظة ذي قار، وكانت هناك عجلة أخرى تلاحقهم من البصرة بسبب ثأر عشائري وعند دخولهم المدينة نفذت الهجوم".

وأضاف المصدر أن "قوة أمنية كبيرة قطعت الطرق وأغلقت مداخل ومخارج محافظة ذي قار بحثاً عن الجناة".

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق مساء الأحد بمصرع وإصابة عشرات الزائرين من أهالي البصرة، جراء حادث سير أعقبه حريق على الطريق الدولي الرابط بين ذي قار والبصرة، إثر تصادم حافلة ركاب واحتراقها بالكامل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة العراقية أن الحصيلة الأولية للحادث بلغت 21 وفاة و19 إصابة، بينهم مواطنان إيرانيان، مشيرة إلى أن بعض الجثث كانت متفحمة وتم نقلها إلى دائرة الطب العدلي، فيما نُقل المصابون إلى المؤسسات الصحية لتلقي العلاج، مع استمرار متابعة الحالات من قبل الفرق الطبية.

وفي وقت سابق مساء الأحد، كشف مدير مرور ذي قار العميد زياد الحصونة، يوم الأحد، سبب الحادث المروري المروع الذي أسفر عن مصرع وإصابة عشرات الأشخاص على الطريق الدولي في قضاء البطحاء.

وقال الحصونة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن سائق حافلة حادث البطحاء غلبه النعاس أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة كبيرة (تريلة) ثم بحاجز كونكريتي، وهو ما تسبب باحتراق الحافلة بالكامل.