تبرئة تونسية اعتدى عليها أبو بكر البغدادي

شفق نيوز/ أفادت إذاعة موزاييك التونسية بأن محكمة جزائرية برأت، يوم السبت، امرأة تونسية، كانت ضحيّة التعذيب من قبل الزعيم السابق لتنظيم داعش أبوبكر البغدادي، من تهمة الانتماء إلى جماعة متشدّدة.

وذكر المصدر أنّ محكمة الجنايات الاستئنافية في العاصمة الجزائر حكمت ببراءة امرأة تونسية، تم توقيفها قبل 4 سنوات، وكانت ملاحقة بتهم الانتماء إلى جماعة ”إرهابية“، وتمويل الإرهاب، والتزوير، وحيازة أسلحة ناريّة.

وبحسب إذاعة ”موزاييك اف ام“ المحلية، فإن التونسية سافرت من تونس برفقة زوجها إلى الحدود التركية السورية، بعد خداعهما بعرض عمل، وقد كشفت التحقيقات بعد توقيفها في الجزائر في عام 2017 عدم وجود علاقة لهما بالتنظيمات المتشدّدة.

وأضاف المصدر ذاته أنّ التونسية اعترفت في محاضر التحقيقات أنّها تعرّضت إلى أبشع أنواع التعذيب والاغتصاب من أبو بكر البغدادي، بمعيّة قادة آخرين في التنظيم.

وتؤكّد التقارير الحقوقية أن تونس كانت من بين أكثر البلدان التي سافر منها عدد من النساء لبؤر القتال.