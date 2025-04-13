إصابات واعتقالات بتبادل إطلاق نار خلال جلسة صلح في بابل.. فيديو

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم السبت، بأن "جلسة صلح" بين عشيرتين في ناحية الشوملي بمحافظة بابل، تطورت إلى خلاف داخل إحدى الحسينيات، مما أدى إلى تبادل إطلاق الرصاص الحي.

وأوضح المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن الحادث أسفر عن إصابة شخصين نتيجة التدافع، مبيناً أن قوة أمنية تدخلت في الموقع للسيطرة على الأوضاع، وقامت باعتقال المتسببين في إطلاق النار.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الحادثة، مؤكدين أن السبب كان خلافًا بسيطًا تطور إلى استخدام العنف.