تبادل إطلاق النار بين فصيلين من الحشد جراء خلاف على بناية قرب مطار كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأحد، أن فصيلين من الحشد الشعبي تبادلا إطلاق النار بينهما إثر خلاف بناية قرب مطار كركوك الدولي.

وأبلغ المصدر لوكالة شفق نيوز، بأن قوة مسلحة من الحشد بأمر من قائد عمليات شرق دجلة (الحاج ابو حسام السهلاني) طالبت قيادة عمليات محور شمال بتسليم احد الابنية التابعة لها، مبينا أن البناية تابعة لقوة خاصة لعمليات محور الشمال بقيادة (الحاج ابو رضا النجار) الذي بدوره رفض إخلاء الموقع واعتبره تجاوزاً عليه.

وأضاف أن السهلاني امر بإرسال قوة عسكرية واطلاق نيران لأجل افراغ بناية وطلب من عمليات محور شمال إفراغ أبنيتها ومغادرة المطار .

ووفقا للمصدر فإن تعزيزات عسكرية جاءت من محور شمال الحشد، ولكن عمليات دجلة عززت قواتها ورفضت دخول قوات المحور مما تسبب بتبادل إطلاق النيران بين الجانبين.