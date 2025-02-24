تأكيداً لشفق نيوز.. الداخلية العراقية تؤكد اعتقال كاتب "شعار داعش" وهذا اعترافه

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء يوم الاثنين، القبض على مراهق قام بكتابة شعار لتنظيم داعش الإرهابي على جدار مدرسة في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.

وبينت الوزارة في بيان لوكالة شفق نيوز، أن "المراهق هو من مواليد عام 2008، ولدى التحقيق معه تبين أنه قام بفعلته متأثراً بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تستغل التنظيمات الإرهابية الثغرات في الفضاء الإلكتروني لترويج شعاراتها وأفكارها، ويتلقاها الأحداث والمراهقون بغير دراية ولا وعي ويتم التغرير بهم في غفلة من أهلهم وذويهم".

وتابعت، "إننا إذ نشيد بيقظة الأجهزة الأمنية وسرعة إجراءاتها في ملاحقة من يقوم بهذه الأفعال الهادفة إلى إثارة القلق لدى المواطنين، فإننا في الوقت ذاته نهيب بالعائلات الكريمة الانتباه إلى سلوك أبنائها، وملاحظة سلوكياتهم، لا سيما التي تشير إلى أشكال من التطرف والترويج لمفاهيم وشعارات التنظيمات الإرهابية".

وأكدت، أن "التعاون بين العائلات والمدارس والأجهزة الأمنية كفيل بإحباط هذه المحاولات اليائسة".

وكان مصدر أمني، أفاد عصر الاثنين، بالقبض على مراهق رسم راية تنظيم داعش على جدار مدرسة في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية، ألقت القبض على الشخص المدعو (أ) تولد 2008، والذي قام برسم راية تنظيم داعش الإرهابي على جدار مدرسة في منطقة جسر ديالى في بغداد".

يذكر أن مصدراً أمنياً، أفاد في وقت سابق من اليوم، بالعثور على رسومات لتنظيم "داعش" الإرهابي على جدران مدرسة جنوب شرق العاصمة بغداد.

وأوضح المصدر أن التحقيقات تشير إلى أن من قام بهذا الفعل هو فتى (تولد عام 2008)، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بعمليات البحث والتحري عنه بعد أن تم مسح الرسومات من الموقع.

وفي وقت سابق من كانون الأول/ ديسمبر 2024، كانت القوات الأمنية قد رصدت في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد عبارات تمجد تنظيم "داعش" الإرهابي على جدران إحدى المدارس، حيث قامت فورًا بمسح العبارات وبدأت التحقيقات بمراجعة كاميرات المراقبة لكشف هوية الفاعل.

وفي الشهر ذاته، تم اكتشاف علم "داعش" مرفوعًا على بوابة إحدى مدارس قرية "خالد" في داقوق جنوبي كركوك، حيث تم تطويق المنطقة وبدء عمليات بحث وتفتيش للقبض على المنفذين، فضلا عن حادثة مماثلة وقعت في قضاء الحويجة وتم القبض على المنفذين من قبل الحشد الشعبي.