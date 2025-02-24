تأكيداً لشفق نيوز.. الداخلية العراقية تؤكد اعتقال كاتب "شعار داعش" وهذا اعترافه

تأكيداً لشفق نيوز.. الداخلية العراقية تؤكد اعتقال كاتب "شعار داعش" وهذا اعترافه
شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء يوم الاثنين، القبض على مراهق قام بكتابة شعار لتنظيم داعش الإرهابي على جدار مدرسة في منطقة جسر ديالى جنوب شرقي العاصمة بغداد.
وبينت الوزارة في بيان لوكالة شفق نيوز، أن "المراهق هو من مواليد عام 2008، ولدى التحقيق معه تبين أنه قام بفعلته متأثراً بوسائل التواصل الاجتماعي، حيث تستغل التنظيمات الإرهابية الثغرات في الفضاء الإلكتروني لترويج شعاراتها وأفكارها، ويتلقاها الأحداث والمراهقون بغير دراية ولا وعي ويتم التغرير بهم في غفلة من أهلهم وذويهم".
وتابعت، "إننا إذ نشيد بيقظة الأجهزة الأمنية وسرعة إجراءاتها في ملاحقة من يقوم بهذه الأفعال الهادفة إلى إثارة القلق لدى المواطنين، فإننا في الوقت ذاته نهيب بالعائلات الكريمة الانتباه إلى سلوك أبنائها، وملاحظة سلوكياتهم، لا سيما التي تشير إلى أشكال من التطرف والترويج لمفاهيم وشعارات التنظيمات الإرهابية".
وأكدت، أن "التعاون بين العائلات والمدارس والأجهزة الأمنية كفيل بإحباط هذه المحاولات اليائسة".
وكان مصدر أمني، أفاد عصر الاثنين، بالقبض على مراهق رسم راية تنظيم داعش على جدار مدرسة في بغداد.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية، ألقت القبض على الشخص المدعو (أ) تولد 2008، والذي قام برسم راية تنظيم داعش الإرهابي على جدار مدرسة في منطقة جسر ديالى في بغداد".
يذكر أن مصدراً أمنياً، أفاد في وقت سابق من اليوم، بالعثور على رسومات لتنظيم "داعش" الإرهابي على جدران مدرسة جنوب شرق العاصمة بغداد.
وأوضح المصدر أن التحقيقات تشير إلى أن من قام بهذا الفعل هو فتى (تولد عام 2008)، مشيراً إلى أن الأجهزة الأمنية بدأت بعمليات البحث والتحري عنه بعد أن تم مسح الرسومات من الموقع.
وفي وقت سابق من كانون الأول/ ديسمبر 2024، كانت القوات الأمنية قد رصدت في منطقة الزعفرانية جنوب شرقي بغداد عبارات تمجد تنظيم "داعش" الإرهابي على جدران إحدى المدارس، حيث قامت فورًا بمسح العبارات وبدأت التحقيقات بمراجعة كاميرات المراقبة لكشف هوية الفاعل.
وفي الشهر ذاته، تم اكتشاف علم "داعش" مرفوعًا على بوابة إحدى مدارس قرية "خالد" في داقوق جنوبي كركوك، حيث تم تطويق المنطقة وبدء عمليات بحث وتفتيش للقبض على المنفذين، فضلا عن حادثة مماثلة وقعت في قضاء الحويجة وتم القبض على المنفذين من قبل الحشد الشعبي.