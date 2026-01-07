تاجر مخدرات ينتحر من أعلى بناية بعد محاصرته في البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الأربعاء بمصرع متهم بقضايا مخدرات خلال ملاحقته من قبل قوة أمنية في المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن قوة أمنية طاردت متهماً مطلوباً على خلفية قضايا تتعلق بالمخدرات، وبعد محاصرته على سطح إحدى البنايات، أقدم على رمي نفسه من مكان مرتفع.

وأضاف أن المتهم لقي مصرعه فور سقوطه، مشيراً إلى أن جثته نُقلت إلى دائرة الطب العدلي، فيما جرى استكمال الإجراءات والتحقيقات القانونية اللازمة من قبل الجهات المختصة.