تاجر مخدرات يقتل ابنه ويصيب شرطياً في البصرة و شخص يصفي شقيقه بكركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، أن تاجر مخدرات اقدم على قتل نجله وإصابة شرطي بجروح أثناء عملية مداهمة نفذتها القوات الامنية لمكان تواجده في قضاء القرنة شمالي محافظة البصرة اقصى جنوبي العراق.

و قال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "عملية المداهمة أسفرت عن اعتقال تاجر المخدرات بعد أن أصاب أحد أفراد القوات الأمنية بجروح خطيرة اثناء تبادل اطلاق النار".

و تابع المصدر، القول إن "التاجر ألقي القبض عليه في إحدى الغرف، ووجد ابنه ذو الـ 14 عاما مقتولا برصاصة من سلاح والده".

وفي حادث اخر قال مصدر محلي في محافظة كركوك، إن شاباً قتل شقيقه رميا بالرصاص بسبب خلافات عائلية.

وأضاف المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الشقيق الأكبر للضحية سحب سلاحاً نوع مسدس وأطلق النار، وأطلق عليه ثلاث رصاصات في منطقة الرأس والصدر مما أسفر مقتله في الحال"، مبينا أن الجريمة وقعت الجريمة في منطقة (عرفة) النفطية وسط كركوك".

ووفقا للمصدر فإن "مفارز الشرطة تمكنت من القبض على الجاني خلال ساعة واحدة من وقوع الجريمة، وقامت الشرطة بنقل الجثة الى دائرة الطب العدلي ونقلت المعتقل الى السجن لاستمرار التحقيق".