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الداخلية العراقية: تاجر مخدرات يصيب ضابط شرطة أثناء اعتقاله جنوبي البلاد

Category: أمـن

Date: 2022-07-13T20:51:04+0000
الداخلية العراقية: تاجر مخدرات يصيب ضابط شرطة أثناء اعتقاله جنوبي البلاد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، إصابة ضابط شرطة برتبة مقدم باطلاق نار اثناء اعتقال تاجر مخدرات في محافظة المثنى جنوبي العراق.

 وقالت مديرية مكافحة المخدرات، التابعة للوزارة، في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، "تعرض منسوبنا المقدم (طارق طاهر) المنسوب إلى مديرية مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في المثنى إلى إطلاق ناري أثناء التصدي إلى أحد تجار المخدرات في المحافظة مما أدى إلى إصابته عند إلقاء القبض على المتهم".

واضاف أنه "تم إجراء عملية جراحية له وحاليا يرقد في  المستشفى (العناية المركزة)  حيث قدم ضباط ومنسوبي مديريتنا أرواحهم من أجل تصديهم لعصابات المخدرات التي قامت بتدمير الشباب وتفكيك الأسر والمجتمعات".

والسبت الماضي، أفاد مصدر امني بمحافظة المثنى، باعتقال تاجر مخدرات خطير شرقي المحافظة دخلت مع قوة أمنية باشتباك مسلح.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية دخلت باشتباك مسلح مع تاجر مخدرات خطير بقضاء الخضر شرقي المحافظة استمر لقرابة النصف ساعة، انتهى باصابة قائد القوة الامنية وهو برتبة رائد بجروح خطيرة".

وبين المصدر، أن "المتهم المطلوب قام بإحراق منزله، قبل تنفيذ أمر مداهمة منزله وإلقاء القبض عليه".

وافاد المصدر ايضاً، باصابة ضابط شرطة أثناء عملية اقتحام احد اوكار المخدرات في شرقي المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "ضابطاً برتبة رائد اصيب بجروح بليغة أثناء تبادل اطلاق الرصاص في عملية اقتحام نفذتها قوة امنية

 

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