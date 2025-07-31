تاجر مخدرات "دولي" يحاول الانتحار بعد اعتقاله في النجف.. والأنبار تطيح بشبكة "سحرة"

شفق نيوز - النجف/ الأنبار

أفاد مصدر أمني في النجف، يوم الخميس، بان "تاجر مخدرات دولي" حاول الانتحار بعد اعتقاله وتوقيفه في أحد المراكز الأمنية بالمحافظة، في وقت أطاحت شرطة الأنبار بـ8 متهمين بالسحر والشعوذة

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، باعتقال متهم مطلوب بناءً على مذكرة قبض صادرة وفق أحكام المادة 27 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 (تجارة دولية) في قضاء المشخاب بمحافظة النجف.

وأوضح المصدر، أن "المعتقل تم إيداعه التوقيف في مركز شرطة المشخاب، وحاول إنهاء حياته (منتحراً) باستخدام زجاجة مكسورة داخل الزنزانة"، مشيرًا إلى أنه "تم إنقاذه ونقله إلى مستشفى الصدر التعليمي وسط النجف، حيث أُدخل على الفور إلى صالة العمليات وهو بحالة حرجة".

وفي محافظة الأنبار، أعلنت قيادة الشرطة، عن إلقاء القبض على ثمانية أشخاص بتهم تتعلق بممارسة أعمال السحر والشعوذة داخل المحافظة، وذلك ضمن حملة أمنية نفذتها مفارز الشرطة بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وأكدت القيادة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية جاءت في إطار متابعة الأنشطة المخالفة للقانون والتي تمس القيم الدينية والأمن المجتمعي"، مبينة أن "المتهمين تم ضبطهم بالجرم المشهود وبحوزتهم أدوات وكتب تُستخدم لأغراض السحر والشعوذة".

وأضاف البيان أن "التحقيقات مستمرة مع المتهمين تمهيدًا لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة"، داعية المواطنين إلى "الإبلاغ عن أي نشاطات مشبوهة تندرج ضمن هذا الإطار".