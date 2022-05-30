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تابعوه من الأنبار إلى بغداد.. سرقة 300 مليون دينار من عجلة مدني 

Category: أمـن

Date: 2022-05-30T18:26:01+0000
تابعوه من الأنبار إلى بغداد.. سرقة 300 مليون دينار من عجلة مدني 

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بسرقة مبلغ 300 مليون دينار من عجلة مدنية ضمن منطقة القادسية، غربي بغداد، فيما بيّن أن العجلة كانت مرصودة من قبل عصابة من الانبار وحتى وصولها الى بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "مجموعة مسلحة قامت، اليوم، بسرقة مبلغ 300 مليون وضعها أحد الأشخاص داخل سيارته في منطقة القادسية، غربي بغداد، ما جعل أحد افراد العصابة يقوم بكسر زجاج السيارة وسرقة المبلغ والهروب به".

وأضاف المصدر أنه "وبحسب ادعاء المشتكي فإن هذا المبلغ هو ثمن بيع الشخص منزلاً يمتلكه في قضاء الفلوجة، بمحافظة الانبار والتوجه بالمبلغ الى محافظة بغداد".

وتابع المصدر أن "من خلال تتبع كاميرات المراقبة تبين أن شخصين كانا يراقبان الشخص المشتكي من الفلوجة حتى وصوله الى داره بمنطقة القادسية ببغداد وقام أحدهم بكسر الزجاج وسرقة المبلغ ولاذوا بالفرار"، مبينا ان "القوات الأمنية مازالت تراجع الكاميرات وتوجه افراد العصابة بعد عملية السرقة، من أجل القبض عليهم".

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