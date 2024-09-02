أب يقتل طفله الرضيع ويغرقه داخل خزان ماء في كركوك

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، اليوم الاثنين، بأن رجلاً أقدم على قتل طفله الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر، وذلك بخنقه وإغراقه في خزان ماء جنوبي المحافظة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز أن "الشرطة تلقت بلاغًا يفيد بوقوع جريمة قتل في ناحية تازة (15 كم جنوب كركوك)، حيث قام الأب الشاب، البالغ من العمر 28 عامًا، بخنق طفله بكلتا يديه قبل أن يقوم بإغراقه داخل خزان ماء في محاولة لإخفاء جثته".

وأكد المصدر أن "قوة من الشرطة تمكنت من القبض على الأب واستخرجت جثة الطفل من خزان الماء، حيث تم نقل الجثة إلى الطب العدلي لإجراء الفحوصات اللازمة".

وأضاف المصدر أن "الأب موقوف حاليًا في السجن، وذكر خلال التحقيق أنه ارتكب الجريمة بسبب مشاكل عائلية مع زوجته".