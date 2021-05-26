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أب يقتل ابنه وعامل يفقد حياته في محافظتين عراقيتين

Category: أمـن

Date: 2021-05-26T16:38:42+0000
أب يقتل ابنه وعامل يفقد حياته في محافظتين عراقيتين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في بغداد، يوم الأربعاء، بمقتل ابن على يد والده بسبب خلاف عائلي غربي العاصمة، فيما لقي عامل بناء مصرعه أثناء العمل في مدينة الموصل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن خلافاً عائلياً حصل بين أب وابنه داخل منزلهما في حي الإعلام بجانب الكرخ من بغداد، تطور إلى استخدام الأسلحة الخفيفة، ما أسفر عن مقتل الابن على يد والده الذي لاذ بالفرار.

وأشار إلى أن قوة أمنية نقلت الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، فيما فتحت تحقيقاً بالحادث وشرعت بالبحث عن الأب الجاني.

من جانب آخر، أبلغ مصدر أمني في محافظة نينوى وكالة شفق نيوز، بمصرع عامل بناء بعد سقوطه من احدى قباب جامع الموصل الكبير اثناء العمل، ما تسبب بإصابته بجروح بليغة نقل على إثرها إلى المستشفى.

وأضاف أن جهود الكوادر الطبية لم تسعف العامل حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعد ساعات قليلة من الحادث.

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