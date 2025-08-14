أب يقتل ابنه في زاخو بعد اتهامه بجريمة قتل وسرقة في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني، يوم الخميس، أن رجلاً من محافظة نينوى أقدم على قتل ابنه في قضاء زاخو بإقليم كوردستان، بعد اتهامه بقتل امرأة شابة في الموصل، قبل أن يسلم نفسه للسلطات.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن الحادث وقع في ناحية باتيل التابعة لقضاء زاخو بمحافظة دهوك، حيث تتبّع الأب ابنه المتهم بقتل امرأة تبلغ من العمر 19 عاماً قبل يومين في قرية الفاضلية بناحية بعشيقة شرق الموصل، وأطلق عليه النار فأرداه قتيلاً.

وبيّن أن التحقيقات الأولية في جريمة مقتل الشابة تشير إلى تعرضها لضربة على الرأس بأداة راضّة، وسرقة أموال من منزلها تُقدّر بنحو 80 مليون دينار عراقي.

وأشار المصدر إلى أن الأب سلّم نفسه مباشرة بعد الحادث إلى الأجهزة الأمنية في الإقليم، التي باشرت تحقيقاتها بالتنسيق مع سلطات نينوى لكشف جميع ملابسات القضية.