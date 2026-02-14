أب يطلق النار على طفله ثم ينتحر في الكوفة

شفق نيوز- النجف

أفاد مصدر أمني، يوم السبت، بأن أباً أطلق النار على ابنه البالغ من العمر ثماني سنوات، ثم أقدم على الانتحار رمياً بالرصاص، نتيجة خلافات زوجية مع زوجته في منطقة حي ميسان وسط الكوفة بمحافظة النجف.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأب أصاب ابنه برصاصتين في جسده، قبل أن يقدم على الانتحار رمياً بالرصاص".

وأضاف أن "الطفل جرى إنقاذه ونقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن وضعه الصحي بحالة خطرة"، مشيراً إلى أن "جثة الأب نُقلت إلى دائرة الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية".