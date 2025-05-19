أب يطلق النار على ابنته ويتحصن بقنبلة خلال اعتقاله في البصرة

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في البصرة، اليوم الاثنين، بأن رجلاً أطلق النار على ابنته وهدد بتفجير قنبلة يدوية خلال محاولة اعتقاله بالمحافظة أقصى جنوبي العراق.

وقال المصدر، وكالة شفق نيوز، إن فتاة عشرينية أصيبت بطلق ناري في ساقها، أطلقه والدها الذي يسكن في أحد مساكن التجاوز في ناحية خور الزبير، غربي محافظة البصرة.

وذكر المصدر، أن "قوة أمنية طوقت موقع الحادث وحاولت إلقاء القبض على الأب، إلا أنه فاجأ العناصر الأمنية بسحب رمانة يدوية وهدد بتفجيرها"، مبيناً أن "العملية انتهت بإلقاء القبض عليه دون وقوع خسائر إضافية".