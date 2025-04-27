أب يسكب "البنزين" على عائلته بالكامل لحرقهم وسط العراق

شفق نيوز/ في واقعة صادمة كادت أن تسفر عن مأساة بحق عائلة كاملة في محافظة الديوانية (وسط العراق)، بعد أن سكب والدهم "البنزين" على أفراد عائلته لحرقهم، فيما حال دون ذكر تدخل عناصر الشرطة في الوقت المناسب ليكتب لهذه العائلة عمراً جديداً.

ونقلت تفاصيل هذه الواقعة قيادة شرطة الديوانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حيث ذكرت أن "دوريات النجدة وحال تلقيهم نداءً من الرقم الخاص بالاستجابة السريعة 911، تمكنت من انقاذ عائلة بالكامل بعد أن اقدم والدهم على سكب مادة البنزين على داره وعلى أفراد عائلته لحرقهم، قبل أن يتم القبض عليه من قبل دوريات النجدة التي قامت بتوثيق الحادث بكامرات الهايتيرا المحمولة".

وأكدت، تسليم والد العائلة لأحد المراكز المختصة للتحقيق الأصولي معه.