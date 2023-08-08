"بأوامر قضائية ".. قوة أمنية تغلق مديرية مرور صلاح الدين وتعتقل 6 ضباط بينهم "عقيد"

2023-08-08T14:21:14+00:00

شفق نيوز/ افاد مصدر امني، يوم الثلاثاء، باعتقال 6 ضباط في مديرية مرور صلاح الدين وفقاً لقرار قضائي، وإغلاق المديرية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة امنية من 3 فرق وبأوامر من محكمة النزاهة، اقتحمت مديرية مرور صلاح الدين واغلقتها واعتقلت 6 ضباط بينهم عقيد".

واكد المصدر، "استدعاء جميع ضباط المديرية حتى المجازين منهم لغرض التحقيق"، مشيرا الى ان "اوامر الاعتقال تشمل 10 ضباط دون ان يدلي بتفاصيل اضافية".

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