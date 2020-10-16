بإنزال جوي.. الإجهاز على قيادي بداعش يرتدي حزاماً ناسفاً بكركوك

Category: أمـن

Date: 2020-10-16T19:30:53+0000

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول عبدالله، عن قتل ارهابي يرتدي حزاماً ناسفاً في محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة خاصة من جهاز مُكافحة الإرهاب وفي عملية نوعية تمكنت من تقتُل قيادي في عصابات داعـش الإرهابية يرتدي حزاماً ناسفاً بعد عملية إنزال جوي مُتقنة نفذت في وادي الشاي جنوبي مُحافظة كركوك".

واضاف، "حيثُ تمكن أبطال الجهاز من قتله بعد مُداهمة النفق الذي يختبئ فيه".

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