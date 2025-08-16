بإنزال جوي.. القبض على إرهابي خطير في العراق

شفق نيوز- صلاح الدين/ كركوك

تمكن جهاز مكافحة الإرهاب، يوم السبت، من القبض على إرهابي خطير على الحدود بين محافظتي كركوك وصلاح الدين عبر إنزال جوي.

وذكرت خلية الإعلام الأمني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "جهاز مكافحة الإرهاب، وبإنزال جوي ناجح وبإسناد فني من مستشاري التحالف الدولي، تم إلقاء القبض على الإرهابي (سلمان خضير سليمان داود) على الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات كركوك وصلاح الدين بالتحديد في منطقة سرهيد المطر وبحوزته عدد من الأسلحة، وأجهزة الاتصال، ومواد أخرى".

وأضافت أن "هذا المتهم هو أحد الأهداف الإرهابية المهمة ومطلوب للقوات الأمنية العراقية، كونه عمل في السابق مع عصابات القاعدة وبعدها عمل مع عصابات داعش الإرهابية".

وأشارت إلى أن "جهاز مكافحة الإرهاب يجري حالياً التحقيق معه وفق السياقات المعتمدة تمهيداً لإحالته الى المحاكم المختصة".

وكان مصدرا أمنيا، أفاد يوم 14 من الشهر الجاري، لوكالة شفق نيوز، باعتقال المطلوب، من قوة مشتركة من جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية والجيش الأمريكي، عبر عملية إنزال جوي جنوب غربي كركوك.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن العملية نُفذت بواسطة مروحيتين في قرية الصيهود التابعة لناحية الرياض، على بعد نحو 50كم جنوب غربي كركوك، حيث تمكنت القوة من إلقاء القبض على المطلوب دون وقوع اشتباكات.