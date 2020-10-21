بإنزال جوي .. القبض على ثلاثة عناصر من داعش بأطراف كركوك

شفق نيوز/ افاد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء قوات خاصة يحيى رسول يوم الاربعاء بالقاء القبض على ثلاثة عناصر من تنظيم داعش بعملة انزال جوي نفذها جهاز مكافحة الارهاب في اطراف محافظة كركوك.

وقال رسول في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعملية إنزال جوي مُتقنة، تمكن أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي من القاء القبض على (٣) عناصر مُنتمية لعصابات داعـش الإرهابية أثناء مُحاولتهم الهرب من القصف الجوي لطائرات التحالُف الدولي في (وادي زغيتون ) في أطراف مُحافظة كركوك".

وأضاف "قد تمكن الابطال خلال هذا الواجب من تدمير عدد من الأنفاق التي تستخدمها العصابات الإرهابية للتنقُل والتخفي كما وعثروا على مواد مُتفجرة وبعض الأسلحة الخفيفة".

وتابع رسول أنه "بالتزامن مع العملية الأولى، نُفذ أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب عملية أُخرى أسفرت عن إلقاء القبض على عُنصر إرهابي ينتمي إلى شبكة إرهابية تابعة لعصابات داعـش في قضاء الحويجة".