بإنزال جوية.. الإطاحة بمسؤول داعشي في نينوى

شفق نيوز/ أفادت خلية الإعلام الأمني، يوم الثلاثاء، بإلقاء القبض على مسؤول في تنظيم داعش بعملية إنزال جوي في محافظة نينوى.

وقالت الخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "بعملية نوعية خاصة نفذت بناءً على معلومات دقيقة لمديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع والتي اكدت تواجد الارهابي ما يسمى المسؤول عن تجهيز اوكار الدواعش في جزيرة الحضر في الحدود الفاصلة بين قيادتي عمليات غرب نينوى وصلاح الدين وتقديم الدعم اللوجستي لها من مواد غذائية وطبية ومعدات".

وأضافت، "تم على اثرها التنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، حيث شرعت قوة محمولة جواً من مفارز شعبة الاستخبارات في الفرقة ٢٠ وفصيل استخبارات لواء المشاه ٤٣، وباسناد بري ألي من قبل الفوج الاول للواء ذاته، تمت عملية الانزال الجوي ومحاصرة الارهابي والقبض عليه وضبط العجلة التي كانت تحمل مواد الدعم للاوكار".

وأشارت إلى أنه "من العناصر الارهابية المطلوبة للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".