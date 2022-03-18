بأمر أمه وخالته.. ابن يقتل والده في منطقة النهروان شرقي بغداد

شفق نيوز/ عثر على جثة شخص مرمية أحد شوارع شرقي العاصمة بغداد وعليه آثار إطلاق نار في الرأس.

وأبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز؛ ان القوات الأمنية عثرت جثة المدعو (ح.ع) تولد ١٩٧٩ مقتولا بأسلوب رميه بالرصاص بمنطقة الرأس واليد، مشيرا إلى أن جثته وجدت بشارع المقالع شرقي العاصمة.

وأضاف؛ أنه تم تشكيل فريق عمل مشترك وبعد جمع الادلة وتدقيق المعلومات ومتابعة كاميرات المراقبة ضمن المنطقة المذكورة أعلاه تم الاستدلال على الجناة.

وتابع أن قوة أمنية داهمت منزل الجناة والقبض عليهم وبحوزتهم اداة الجريمة وهو مسدس نوع ميكاروف روسي الصنع إضافة إلى مبلغ مالي قدره 8 مليون دينار عراقي و600 ألف عراقي.

وبين أن الجناة كل من (م.ح) هو القاتل وحسب اعترافه أقدم على قتل والده بأمر من (ك.هـ) والدة القاتل وزوجة المجنى عليه، و(ن.هـ) وهي شقيقة والدة القاتل (خالته)

مشتركة بالجريمة، اضافة إلى (ح.ع) وهي قريبة للجناة.