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بأمر من الغانمي.. إلغاء إحدى تشكيلات استخبارات الداخلية

Category: أمـن

Date: 2020-10-28T20:23:00+0000
بأمر من الغانمي.. إلغاء إحدى تشكيلات استخبارات الداخلية

شفق نيوز/ اصدر وزير الداخلية عثمان الغانمي، يوم الأربعاء، أمراً بإلغاء إحدى شعب الوزارة.

وأبلغ مصدر في الوزارة وكالة شفق نيوز، أن الغانمي اصدر أمراً بإلغاء شعب مديرية امن الافراد (الشؤون الداخلية والأمن) إحدى تشكيلات وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية. 

ولم يدلِ المصدر بمزيد من التفاصيل بشأن أسباب قرار الإلغاء.

ومديرية أمن الافراد؛ هي إحدى تشكيلات وزارة الداخلية وتتركز مهامها وواجباتها الأمنية بما يتعلق بأمن الأفراد والمنشآت والوثائق والاتصالات لكافة توابع وزارة الداخلية من خلال آليات وضوابط عمل ومراقبة سلوك أفراد الوزارة وتقيم الأداء بما يتناسب مع السلوك الوظيفي. 

وترتبط مديرية امن الافراد بوزير الداخلية مباشرة ويتم اختيار الضباط والمراتب والموظفين حسب معاير المهنية للعمل فيها لضمان النزاهة والمهنية في كافة دوائر وتشكيلات الوزارة.


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