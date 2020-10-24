بأمر عراقي.. التحالف الدولي يقصف نفقاً لداعش في نينوى

شفق نيوز/ نفذ طيران التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية، يوم السبت، ضربة جوية استهدفت نفقاً لتنظيم "داعش" في محافظة نينوى، بناء على أمر من قيادة العمليات المشتركة العراقية.

وقال بيان صدر من خلية الإعلام الأمني، وورد لوكالة شفق نيوز، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر من قيادة العمليات المشتركة، (نفذ) طيران التحالف الدولي ينفذ ضربة مباشرة، استهداف خلالها نفق يختبأ بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابية في ناحية الشورى بمحافظة نينوى".

وأضاف البيان، أن الضربة أدت الى "تدمير النفق بالكامل، حيث خرجت قوة من الفرقة ١٦ لتفتيش المكان"، لافتا إلى أنه سينشر تفاصيل الضربة في وقت لاحق.



