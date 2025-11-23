أب "مخمور" يقتل ابنته ويصيب ابنه وزوجته جنوبي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأحد، بمقتل فتاة وإصابة شقيقها وأمهما على رب الأسرة الذي أطلق النار عليهم في حالة "سكر"، جنوبي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الشرطة تلقت بلاغاً عن إطلاق نار وتوجهت من فورها إلى مكان الحادث في منطقة كويريش بحي السلام التابع لناحية الرشيد جنوبي بغداد، حيث عثرت على جثة فتاة وفتى مصاب وأمهما بإطلاقات نارية".

وبين أن الأب المدعو (و. ع. م. ك) من مواليد 1989 ويعمل كاسباً كان في حالة سكر وأطلق النار على أفراد عائلته داخل المنزل، ما أسفر عن مقتل ابنته (ر. و. ع. م) مواليد 2012، وإصابة ابنه (س. و. ع. م) مواليد 2016، وإصابة الأم (ش. أ. ج) مواليد 1993".

وأضاف المصدر "تم نقل المصابين إلى مستشفى اليرموك والجثة إلى دائرة الطب العدلي، فيما ألقت القوات الأمنية القبض على الجاني واتخذت الإجراءات القانونية بحقه".