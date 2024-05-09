بأقل من 24 ساعة .. شرطة نينوى تكتشف جريمة قتل "نحراً" لأمٍّ وطفلها

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في محافظة نينوى ، يوم الخميس، أن الشرطة اكتشفت جريمة قتل نحراً لأمٍّ وطفلها بقضاء تلعفر غرب الموصل

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ان "جريمة قتل وقعت في قضاء تلعفر (غرب الموصل) لأم وطفلها نحراً بسكين".

وأوضح أنه، "على الفور تم تشكيل فريق عمل والقبض على متهم ومتهمة لضلوعمها بالجريمة"، مردفا بالقول إن الشرطة" دونت أقوال المتهمين واعترفا بالحادثة".

كما أشار إلى أنه ضمن اعترافات المتهمين ان "الطفل كان شاهداً على قتل أمه ما دفع المجرمين لقتل الطفل ايضا ونحره".

واضاف المصدر ان المتهمين " تم عرضهما على القضاء العراقي الذي قرر توقيف المتهم والمتهمة وفق المادة 406 من قانون العقوبات العراقي".