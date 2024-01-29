بأقل من أربع ساعات.. اعتقال مراهقين من ذي قار سرقا والدهما وفرّا الى السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش محافظة السليمانية، اليوم الاثنين، اعتقال مراهقين شقيقين بعدما قام والدهما بمحافظة ذي قار بتقديم الشكوى ضدهما بدعوى سرقته.

وقالت مديرية أسايش محافظة السليمانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه "وبعد تلقيها كتاباً من شرطة محافظة ذي قار، بشأن شكوى من أحد الآباء حول اختفاء ولديه المراهقين".

وأضافت أنه "وعلى الفور وبأقل من أربع ساعات اكتشفت القوات الأمنية أنهما قدما إلى السليمانية عبر مجموعة سياحية وبعد التحقيق تبين أنهما سرقا من والدهما مبلغ قدره 35 مليون دينار عراقي واختبئا وأقاما في أحد الفنادق، وقد تم تقديم كلا المتهمين إلى العدالة".